Патрик Кэйн набрал 13 (5+8) очков в последних 7 матчах. Он догнал Хенрика Седина по числу передач за карьеру (830) и делит с ним 27-е место в истории НХЛ

На счету 36-летнего американца стало 27 (10+17) очков в 37 играх. При этом в 7 последних играх — победных для команды — Кэйн набрал 13 (5+8) баллов. За карьеру в лиге у Патрика стало 1311 (481+830) очков в 1267 играх. По числу результативных передач он догнал Хенрика Седина (830 в 1330) и делит с ним 27-е место в истории лиги. На 26-м месте идет Бобби Кларк (852 в 1144). Среди действующих игроков больше передач только у Сидни Кросби из «Питтсбурга» (1040 в 1317). Кэйна преследуют Евгений Малкин («Питтсбург», 822 в 1186) и Анже Копитар («Лос-Анджелес», 820 в 1413).