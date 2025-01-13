Кожевников о высказываниях Недомански и Алексея Андронова: «Овечкин адресовал обращение бойцам СВО, но в интернете об этом ни слова. Зато те чудаки на первых местах. Позорище! Работа против своей страны»

— Цензура в прессе. — Поясните, Александр Викторович. — Всю неделю мне звонили журналисты, к сожалению, в основном не по хоккейным вопросам. Одни просили прокомментировать слова вечно немытого эксперта из футбола, другие — интервью печально известного русофоба из сборной ЧССР. Отвечал прессе — ребята, это никчемные темы! Лучше спрашивайте меня о нашем хоккее и наших хоккеистах. Например, об Александре Овечкине, который свое новогоднее обращение адресовал прежде всего бойцам СВО — пусть и в немного закамуфлированной форме. Для страны это самое важное! А затем открываю интернет, об Овечкине и СВО — ни слова! Зато на первых местах — те самые чудаки. Один нападает на Овечкина, другой — на весь русский народ. Позорище! Ребята, это односторонняя работа — против своей страны. Что происходит? — задался вопросом двукратный олимпийский чемпион.