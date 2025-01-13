Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» после половины сезона по версии сайта НХЛ. Капризов — 2-й, Кучеров — 3-й, Овечкин и Кросби на 14-м месте

Каждый из 16 выборщиков называл пятерку кандидатов, очки распределялись по схеме 5−4−3−2−1.Первое место занял форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, возглавляющий гонку бомбардиров лиги. Он получил 60 баллов при 7 первых местах. Второе место занял форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 53 баллами при 5 первых местах, третье — форвард «Тампы» Никита Кучеров (29 баллов, одно первое место).В топ-5 также вошли форварды Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 23 балла, одно первое место) и Джек Айкел («Вегас», 20 баллов, одно первое место).За ними следуют вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак (16 баллов, одно первое место), форвард «Торонто» Митч Марнер (12), форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (6), защитник «Коламбуса» Зак Веренски (4), форвард «Каролины» Мартин Нечас (3), форвард «Виннипега» Кайл Коннор (3), форвард «Колорадо» Микко Рантанен (3), форвард «Флориды» Сэм Райнхарт (3), форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (2), форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (2) и форвард «Бостона» Давид Пастрняк (1).