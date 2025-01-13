Федоров о сыне: «Тренируется пять раз в неделю в школе “Динамо-2015”. Там приличный набор специалистов — первый тренер Овечкина Калинцев, Новосельцев»

— Мой сын тренируется пять раз в неделю уже третий год. Ведет активный образ жизни, но я никогда на это не смотрел как на продолжение традиций, потому что это все определяется намного позже. В современном мире влияние имеют гаджеты, и в умах детей очень многое меняется. Пока ему нравится, он занимается хоккеем после школы. После того как он сделал домашнее задание, мы едем тренироваться. Занимается он в хоккейной школе «Динамо-2015», с «Динамо» это не связано, это простая школа. Школа рядом с нами, прекрасный каток, отличные тренеры Алексей Князев, Иван Новосельцев и первый тренер Александра Овечкина Алексей Валентинович Калинцев. Считаю, что это приличный набор тренеров для тех нужд, что необходимо сыну, — сказал бывший игрок клубов НХЛ и экс-тренер ЦСКА Сергей Федоров.