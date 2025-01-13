Депутат Свищев: «Овечкин — легенда для НХЛ. Там работают прагматичные ребята, они умеют считать деньги и ценить красивых, мощных игроков»

«НХЛ не зависит ни от каких недоброжелателей. Есть Гашек, который пышет желчью, он хочет выжечь каленым железом все, что связано с Россией. Но у него это не получится. В НХЛ работают прагматичные ребята, там умеют считать деньги и ценить красивых, мощных игроков, как Овечкин. Поэтому для НХЛ Овечкин — легенда», — сказал депутат Государственной думы.