Кинэн о гонке Овечкина за Гретцки: «Если Александр побьет рекорд, это будет важное событие — признание российского хоккея в мире. Это доказательство, что в наше время можно бить самые великие рекорды»

— Если Овечкин побьет рекорд, что это будет означать лично для вас как для канадского тренера и для символа канадского хоккея?
— А я ведь тренировал Гретцки. И Уэйн будет первым, кто поздравит Алекса с тем, что он побил его рекорд. Надеюсь, Овечкин будет здоров. Мы все ждем, что он доберется до этого рубежа. И тут вдруг он ломает ногу.
Вот хотелось бы обойтись без такого форс‑мажора. Ну, а если Овечкин побьет рекорд, то в моих глазах это будет очень важное событие. Это признание российского хоккея в мире.
Это доказательство того, что в наше время, когда спорт так изменился, все равно можно бить самые великие рекорды. Овечкин великий игрок и великий бомбардир. Мы все за него болеем и желаем ему оставаться здоровым, — сказал бывший главный тренер клубов НХЛ Майк Кинэн.