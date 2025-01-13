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Кинэн о гонке Овечкина за Гретцки: «Если Александр побьет рекорд, это будет важное событие — признание российского хоккея в мире. Это доказательство, что в наше время можно бить самые великие рекорды»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (873 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports

— Если Овечкин побьет рекорд, что это будет означать лично для вас как для канадского тренера и для символа канадского хоккея?

— А я ведь тренировал Гретцки. И Уэйн будет первым, кто поздравит Алекса с тем, что он побил его рекорд. Надеюсь, Овечкин будет здоров. Мы все ждем, что он доберется до этого рубежа. И тут вдруг он ломает ногу.

Вот хотелось бы обойтись без такого форс‑мажора. Ну, а если Овечкин побьет рекорд, то в моих глазах это будет очень важное событие. Это признание российского хоккея в мире.

Это доказательство того, что в наше время, когда спорт так изменился, все равно можно бить самые великие рекорды. Овечкин великий игрок и великий бомбардир. Мы все за него болеем и желаем ему оставаться здоровым, — сказал бывший главный тренер клубов НХЛ Майк Кинэн.