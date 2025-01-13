Кинэн о гонке Овечкина за Гретцки: «Если Александр побьет рекорд, это будет важное событие — признание российского хоккея в мире. Это доказательство, что в наше время можно бить самые великие рекорды»

— А я ведь тренировал Гретцки. И Уэйн будет первым, кто поздравит Алекса с тем, что он побил его рекорд. Надеюсь, Овечкин будет здоров. Мы все ждем, что он доберется до этого рубежа. И тут вдруг он ломает ногу.