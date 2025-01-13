Обладатель Кубка Стэнли Федоров рассказал, как не стать жертвой мошенников

«Точно о той ситуации, которая у меня сложилась, я не распространялся. Даже иногда думал, что что-то не так, — сказал Федоров. — Нужна открытость со своей семьей, обязательно если есть агент, помощник, которому игроки доверяют. Не держать это все в себе, обязательно найти время признаться, что что-то не так».