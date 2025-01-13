Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кинэн сравнил Гретцки и Овечкина: «Праймовый Уэйн всегда был лучше всех. В 1987 году он набрал 217 очков, обошел Мессье на 82 балла»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (873 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Если бы вы могли выбрать, кого взять к себе в состав на Кубок Канады‑1987 — праймового Гретцки или Овечкина, кто бы это был?

— Уэйн Гретцки.

— Почему?

— Потому что Гретцки в 1987 году набрал 217 очков с учетом плей‑офф. Вторым по очкам оказался Марк Мессье — 135. То есть Уэйн на 82 очка обогнал ближайшего парня. Как я мог его не взять? Праймовый Гретцки всегда был лучше всех.

При этом, если подсчитаете, я тренировал как минимум 50 игроков, которые в итоге вошли в Зал хоккейной славы. Среди них есть и россияне — тот же Павел Буре. Мне как тренеру очень повезло, — сказал бывший главный тренер клубов НХЛ Майк Кинэн.