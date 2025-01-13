Кинэн сравнил Гретцки и Овечкина: «Праймовый Уэйн всегда был лучше всех. В 1987 году он набрал 217 очков, обошел Мессье на 82 балла»

— Потому что Гретцки в 1987 году набрал 217 очков с учетом плей‑офф. Вторым по очкам оказался Марк Мессье — 135. То есть Уэйн на 82 очка обогнал ближайшего парня. Как я мог его не взять? Праймовый Гретцки всегда был лучше всех.