Николишин о гонке Овечкина за Гретцки: «НХЛ, Россия и весь мир гордится, что есть такой снайпер. “Вашингтон” преобразился, собрался здоровый коллектив, это поможет Сашке побить рекорд»

Никто и никогда не будет играть только на его рекорд. Но команда будет делать все, чтобы рекорд был побит. Вся НХЛ, вся Россия, весь мир гордится, что у нас есть такой снайпер, такой человек, который будоражит всю общественность. Это только его подстегивает. То, как он идет к этой цели, приятно смотреть.