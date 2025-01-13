Николишин о гонке Овечкина за Гретцки: «НХЛ, Россия и весь мир гордится, что есть такой снайпер. “Вашингтон” преобразился, собрался здоровый коллектив, это поможет Сашке побить рекорд»

"Рекорд побьет, у меня сомнений нет. Дело только во времени, загадывать нет смысла. Все мы помним сложный прошлый сезон. Но команда преобразилась. Это говорит о том, что здоровый коллектив собрался. А это поможет Сашке побить рекорд.
Никто и никогда не будет играть только на его рекорд. Но команда будет делать все, чтобы рекорд был побит. Вся НХЛ, вся Россия, весь мир гордится, что у нас есть такой снайпер, такой человек, который будоражит всю общественность. Это только его подстегивает. То, как он идет к этой цели, приятно смотреть.
Из года в год он идет к своему рекорду. Не все понимают, насколько это сложно, — сказал бывший нападающий «Вашингтона» и сборной России.