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Рашевский о Подъяпольском в «Динамо»: «Когда сзади стена в воротах, становится спокойней. Один из лучших вратарей в КХЛ, тут и говорить нечего»

В 4 матчах за московский клуб на счету 29-летнего голкипера 2 победы при 93,8% сэйвов и коэффициенте надежности 1,52.

Источник: Спортс"

— Стало спокойней за свои ворота после декабрьского перехода Подъяпольского в «Динамо»?

— Конечно, спокойствия прибавилось. Когда сзади стена в воротах стоит, становится спокойней. Подъяпольский — один из лучших вратарей в КХЛ, тут и говорить нечего. Когда ты понимаешь, что у тебя сзади всё надежно, то и в атаке получается.

— В первые полсезона с этим было сильно сложнее? Нервировали ошибки Хантера Миски?

— Я не могу это как-то комментировать. Тем более Хантер уже ушел из «Динамо». Все вратари хорошие — просто кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Кому-то везет, кому-то не везет. Факт в том, что у нас первую половину сезона играл Миска, сейчас играет Подъяпольский. Значит, так надо было, — сказал форвард «Динамо».