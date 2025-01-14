Рашевский о Подъяпольском в «Динамо»: «Когда сзади стена в воротах, становится спокойней. Один из лучших вратарей в КХЛ, тут и говорить нечего»

— Я не могу это как-то комментировать. Тем более Хантер уже ушел из «Динамо». Все вратари хорошие — просто кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Кому-то везет, кому-то не везет. Факт в том, что у нас первую половину сезона играл Миска, сейчас играет Подъяпольский. Значит, так надо было, — сказал форвард «Динамо».