Мичков без очков против «Коламбуса»: 3 броска и 2 потери за 13:12. Он не забил буллит в серии

На счету 20-летнего россиянина 31 (13+18) очко в 43 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13».
Он делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков с форвардом «Сан-Хосе» Макклином Селебрини (31 очко в 34 играх, «минус 12», сегодня — 0+2 в матче с «Детройтом»), лидирует защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (34 в 43, «минус 5», сегодня — 0+2 в матче с «Ютой»).
Сегодня Мичков (13:12, 2:14 — в большинстве, «0») трижды бросил в створ и 1 раз промахнулся. Статистика потерь и перехватов — 2:1.
Свой буллит в послематчевой серии Матвей не реализовал.