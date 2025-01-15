Мичков без очков против «Коламбуса»: 3 броска и 2 потери за 13:12. Он не забил буллит в серии

Он делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков с форвардом «Сан-Хосе» Макклином Селебрини (31 очко в 34 играх, «минус 12», сегодня — 0+2 в матче с «Детройтом»), лидирует защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (34 в 43, «минус 5», сегодня — 0+2 в матче с «Ютой»).