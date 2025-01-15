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Мичков без очков против «Коламбуса»: 3 броска и 2 потери за 13:12. Он не забил буллит в серии

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в матче против «Блю Джекетс» (2:3 Б).

На счету 20-летнего россиянина 31 (13+18) очко в 43 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13».

Он делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков с форвардом «Сан-Хосе» Макклином Селебрини (31 очко в 34 играх, «минус 12», сегодня — 0+2 в матче с «Детройтом»), лидирует защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (34 в 43, «минус 5», сегодня — 0+2 в матче с «Ютой»).

Сегодня Мичков (13:12, 2:14 — в большинстве, «0») трижды бросил в створ и 1 раз промахнулся. Статистика потерь и перехватов — 2:1.

Свой буллит в послематчевой серии Матвей не реализовал.