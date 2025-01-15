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Фетисов об ограблении дома Малкина: «В Америке небезопасно жить — даже в элитных районах. Это не та страна, в которую я приехал когда‑то»

У нападающего «Пингвинс» украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

Источник: Спортс"

"Не думаю, что те, кто залез в дом Малкина, хотел украсть именно перстни. Думаю, цель была какая‑то другая.

Их же нормально не перепродашь, только если переплавить на драгметаллы. К сожалению, в Америке сейчас небезопасно жить, даже если живешь в элитном районе.

Никогда в жизни не хранил перстни или что‑либо еще, что должно быть под рукой, в банке или где‑то еще.

Ну вот, дожили до времени, когда даже в элитных районах США небезопасно. Или катаклизмы разные, или преступность. Это совсем не та Америка, в которую я приехал когда‑то. К сожалению, все меняется.

К сожалению, данный перстень уже не восстановить. Насколько знаю, там делается специальное клеймо, когда разрабатывается дизайн, и после изготовления оно уничтожается.

И восстановить в оригинальном состоянии уже невозможно — в этом его и ценность.

Это как в свое время украли золотую статуэтку «Ники». В свое время о ней много говорили, вот теперь и Женя Малкин попал в похожую историю", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.