Величкин сравнил Овечкина и Малкина: «Женя более умный игрок, у него фантастические руки, катание лучше. Саша мощный, пробивной, как танк. Они равнозначные звезды»

"Овечкин гораздо меньше травм получал в карьере. Он ростом пониже, поплотнее. Я считаю, они равнозначные звезды для нашего и мирового хоккея. Рассуждать, кто первый, кто второй — неправильно. Они разные. У каждого свои достоинства.