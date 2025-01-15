Величкин сравнил Овечкина и Малкина: «Женя более умный игрок, у него фантастические руки, катание лучше. Саша мощный, пробивной, как танк. Они равнозначные звезды»

"Овечкин гораздо меньше травм получал в карьере. Он ростом пониже, поплотнее. Я считаю, они равнозначные звезды для нашего и мирового хоккея. Рассуждать, кто первый, кто второй — неправильно. Они разные. У каждого свои достоинства.
Малкин более тонкий, умный, рукастый хоккеист. У него катание лучше. Саша мощный, пробивной, как танк. Он не видит вокруг себя препятствий ни в лице защитников, ни нападающих. Таран не для Малкина.
Где Саша протаранит, Женя обманет в игровом плане. Два-три толчка ногами — и Женя обошел всех. И главное, у него фантастические руки«, — сказал бывший генеральный директор “Металлурга” Геннадий Величкин.