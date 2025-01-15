«Питтсбург» об ограблении дома Малкина: «Евгений просил уважать его частную жизнь, подробности не будут опубликованы. Расследование продолжается»

«В минувшие выходные дом нападающего “Пингвинз” Малкина подвергся ограблению. Подробности ситуации не будут обнародованы, поскольку расследование продолжается. Мы сотрудничаем с местными властями и службой безопасности команды.
Малкин попросил уважать его частную жизнь, в течение этого времени мы больше не будем давать комментариев по этому вопросу«, — приводит заявление “Питтсбурга” журналистка Дженнифер Боррассо.
Фетисов об ограблении дома Малкина: «В Америке небезопасно жить — даже в элитных районах. Это не та страна, в которую я приехал когда‑то».