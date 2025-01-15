Депутат Свищев об ограблении дома Малкина: «Нужно обратиться в НХЛ, ему должны сделать новые перстни. Политической подоплеки в грабеже российского спортсмена в Америке не вижу»

"Очень прискорбно, что дом Малкина ограбили. Чемпионские перстни являются одними из самых престижных трофеев для любого хоккеиста, играющего в НХЛ. Это очень имиджевая награда и реликвия, плюс они имеют большую ювелирную ценность.