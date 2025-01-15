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Депутат Свищев об ограблении дома Малкина: «Нужно обратиться в НХЛ, ему должны сделать новые перстни. Политической подоплеки в грабеже российского спортсмена в Америке не вижу»

У нападающего «Пингвинс» украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).
Источник: Спортс"

"Очень прискорбно, что дом Малкина ограбили. Чемпионские перстни являются одними из самых престижных трофеев для любого хоккеиста, играющего в НХЛ. Это очень имиджевая награда и реликвия, плюс они имеют большую ювелирную ценность.

Правоохранительные органы США должны найти преступника. Политической подоплеки в грабеже российского спортсмена я не вижу. Думаю, просто позарились на чемпионские перстни. Нашим ребятам в Америке нужно аккуратнее относиться к своему имуществу.

Если все-таки не найдут преступника и пропавшие награды, Малкину нужно обратиться в НХЛ. Учитывая статус и значимость Малкина, НХЛ должна сделать ему новые перстни", — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.