Депутат Журова об ограблении Малкина: «В России есть понимание, что у нас может быть небезопаснее, поэтому мы дома сильнее защищаем. А в Америке дверь на одну щеколду закрывают»

"Такое случиться может с каждым. Таких ограблений в той же Америке достаточное количество. Когда такое происходит с известным человеком, все сразу это знают, если происходит с простым человеком, никто и внимание не обратит.
Да и они явно знали, к кому идут по наводке. Если у воров была цель украсть именно перстни, то они все равно этого бы достигли. Если они хотят, то найдут способ, потому что это профессиональные воры.
Когда живешь в России, ты заранее предполагаешь поставить где-то дополнительную охрану, более неоткрываемые замки. У нас есть понимание, что у нас может быть небезопаснее, поэтому мы дома сильнее защищаем.
А в Америке им кажется, что такое случиться не может. Но это заблуждение. Тот случай, когда там закрывают дверь на одну щеколду. Произойти такое может где угодно. Я знаю у нас даже обычных людей, у которых нет богатств, но они считают, что лучше заплатить за охрану.
У нас тоже в Канаде вскрыли четыре номера перед Олимпиадой. Это была спланированная акция. Зачем ворам коньки? Помимо денег прихватили сумки с коньками.
Перед Олимпиадой в Турине было воровство именно в Америке и Канаде. Будто специально хотели вывести претендентов на медали", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.
Фетисов об ограблении дома Малкина: «В Америке небезопасно жить — даже в элитных районах. Это не та страна, в которую я приехал когда‑то».