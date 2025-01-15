Депутат Журова об ограблении Малкина: «В России есть понимание, что у нас может быть небезопаснее, поэтому мы дома сильнее защищаем. А в Америке дверь на одну щеколду закрывают»

А в Америке им кажется, что такое случиться не может. Но это заблуждение. Тот случай, когда там закрывают дверь на одну щеколду. Произойти такое может где угодно. Я знаю у нас даже обычных людей, у которых нет богатств, но они считают, что лучше заплатить за охрану.