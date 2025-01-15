Колобков об ограблении Малкина: «Помню, как наши спортсмены в 90‑е уезжали в США и Канаду и говорили, как им спокойно там живется. Очень многое изменилось»

— Очень многое изменилось в [североамериканских] странах. Помню, как наши первые спортсмены в 90‑е уезжали в США и Канаду и говорили, как им спокойно там живется, что дети гуляют на улице в безопасности. Видимо, теперь не так спокойно, как считали ранее.
— И Вячеслав Фетисов сказал «Матч ТВ», что это уже не та Америка, куда он уезжал.
— Наши известные тренеры, работавшие в Америке, говорили, что они даже двери не закрывали в квартирах. Не только же Малкина сейчас обворовали, таких случаев много. Во время стихийных бедствий там и дома грабят.
— Как думаете, Евгению удастся как‑то восстановить эти памятные перстни? Говорят, что оригинальные лекала уничтожаются.
— Все можно сделать. Думаю, для Малкина НХЛ сделают исключение. Даже сгоревшие олимпийские медали Гэри Холла Международный олимпийский комитет обещал отчеканить. А Евгений — один из лидеров НХЛ, с точки зрения имиджа лига сделает все, чтобы восполнить его потери.
Конечно, для Евгения важны его старые перстни, они намоленные, — сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.