Колобков об ограблении Малкина: «Помню, как наши спортсмены в 90‑е уезжали в США и Канаду и говорили, как им спокойно там живется. Очень многое изменилось»

— Очень многое изменилось в [североамериканских] странах. Помню, как наши первые спортсмены в 90‑е уезжали в США и Канаду и говорили, как им спокойно там живется, что дети гуляют на улице в безопасности. Видимо, теперь не так спокойно, как считали ранее.