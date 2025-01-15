Малкин о результатах «Питтсбурга»: «Мы сами виноваты в этой ситуации, наступаем на одни и те же грабли. Когда играем в свой хоккей, у нас есть шансы победить любую команду»

Вот мы вели 2:1 с «Сиэтлом», хорошо играли два периода. Но вышли в третьем и опять пропустили один гол, второй… Глупые ошибки. Надо играть по заданию. Опять же, все знают, что делать на льду. Но мы наступаем на одни и те же грабли.