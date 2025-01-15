Сушинский об установлении Овечкиным рекорда НХЛ: «Весь хоккейный мир ждет, когда это случится. Это будет большое событие»

— Следите за погоней Александра Овечкина?
— Я смотрел хайлайты, когда он забил в пустые ворота в матче с «Нэшвиллом» и ему аплодировал гостевой дворец. Весь хоккейный мир ждет, когда это случится. Это будет большое событие.
— Вас удивляет, что Овечкин в 39 лет так часто забивает?
— Не удивляет. Он показывает этот темп последние 20 лет, если не больше.
— Верите, что Александр побьет рекорд Гретцки уже в нынешнем сезоне?
— Я не люблю загадывать. Получится — хорошо. Мы будем болеть за него. Посмотрим, как сложится. Вы же видели, как он хорошо шел, а потом получил травму. От этого никто не застрахован.
Будем надеяться, что Александр проведет эту часть сезона без травм, сохранит темп — и тогда побьет рекорд в этом году, — сказал экс-нападающий клубов КХЛ и сборной России.