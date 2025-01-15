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Сушинский об установлении Овечкиным рекорда НХЛ: «Весь хоккейный мир ждет, когда это случится. Это будет большое событие»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (873 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Следите за погоней Александра Овечкина?

— Я смотрел хайлайты, когда он забил в пустые ворота в матче с «Нэшвиллом» и ему аплодировал гостевой дворец. Весь хоккейный мир ждет, когда это случится. Это будет большое событие.

— Вас удивляет, что Овечкин в 39 лет так часто забивает?

— Не удивляет. Он показывает этот темп последние 20 лет, если не больше.

— Верите, что Александр побьет рекорд Гретцки уже в нынешнем сезоне?

— Я не люблю загадывать. Получится — хорошо. Мы будем болеть за него. Посмотрим, как сложится. Вы же видели, как он хорошо шел, а потом получил травму. От этого никто не застрахован.

Будем надеяться, что Александр проведет эту часть сезона без травм, сохранит темп — и тогда побьет рекорд в этом году, — сказал экс-нападающий клубов КХЛ и сборной России.