Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин о первой игре в звене с Дюбуа: «Где-то не понимаешь, куда ехать, как открыться. Но со временем, думаю, все будет нормально. Каждый игрок хорош по-своему»

В матче с «Анахаймом» (3:0) впервые в сезоне центральным нападающим звена Овечкина был не Дилан Строум, а Пьер-Люк Дюбуа.

Источник: Спортс"

— Было ли достаточно комфортно играть с Дюбуа или нужно еще какое-то время на создание «химии»?

— Понятное дело, что первый матч всегда сложный, если у тебя новое сочетание. Где-то ты не понимаешь, куда ехать, где-то не понимаешь, как открыться. Но со временем, я думаю, все будет нормально.

— За весь сезон вы выходили в пяти разных сочетаниях. С кем вам комфортнее всего играть?

— Мы играем в НХЛ, поэтому здесь без разницы, с кем ты выходишь. Каждый игрок мастеровитый, каждый хорош по-своему, поэтому нужно подстраиваться и находить общий язык.

— Как вам удалось создать такую «химию» со Строумом и что не получалось в последних матчах?

— Я не хочу сказать, что что-то не получалось, просто тренер решил попробовать другое сочетание. У нас есть возможности менять звенья, потому что мы идем на первом месте.

На будущее, если что-то, не дай бог, случится, мы будем знать, что, если у нас что-то не получается, мы можем всегда поменять звенья, — сказал нападающий «Вашингтона».