Малкин о Турнире четырех наций: «Если собрать выступающих в НХЛ россиян и добавить чехов, которые тоже достойны, он получился бы более объемным и интересным. Странная ситуация»

Вот сейчас странная ситуация с турниром Четырех наций. Если собрать всех россиян, кто выступает в НХЛ, и добавить чехов, которые тоже достойны, то мне кажется, турнир получился бы более объемным и интересным. А теперь мы увидим только четыре команды. Это какие-то полуфиналы и финал. Странновато, если честно.