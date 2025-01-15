Малкин о Турнире четырех наций: «Если собрать выступающих в НХЛ россиян и добавить чехов, которые тоже достойны, он получился бы более объемным и интересным. Странная ситуация»

— Какие у вас планы на февраль, когда НХЛ остановится на паузу ради турнира Четырех наций?
— Если честно — пока один план: поехать в Майами. Там все обустроено.
— Будете смотреть матчи?
— Обязательно! Очень интересный турнир, с удовольствием посмотрю. Там будут выступать лучшие из лучших, если брать эти четыре сборные, конечно.
— А думаете об Олимпиаде-2026 в Милане? Это ваш последний шанс завоевать олимпийскую медаль.
— Знаете, я уже не загадываю. Раньше планировал на год вперед. Перед Олимпиадой-2022 нам в НХЛ сказали, что игроки вот-вот поедут в Пекин. Но в последний момент отменили наше участие. Какой смысл что-то загадывать?
Может, помешал ковид или лига не договорилась с МОК об участии. Может быть очень много нюансов. И сейчас просто не знаешь, что случится.
Вот сейчас странная ситуация с турниром Четырех наций. Если собрать всех россиян, кто выступает в НХЛ, и добавить чехов, которые тоже достойны, то мне кажется, турнир получился бы более объемным и интересным. А теперь мы увидим только четыре команды. Это какие-то полуфиналы и финал. Странновато, если честно.
Тем не менее я с удовольствием буду смотреть эти матчи. При этом постараюсь отдохнуть, набраться сил — и будем с «Питтсбургом» бороться за плей-офф, — сказал нападающий «Пингвинс».