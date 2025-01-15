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Малкин о Турнире четырех наций: «Если собрать выступающих в НХЛ россиян и добавить чехов, которые тоже достойны, он получился бы более объемным и интересным. Странная ситуация»

Турнир, в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.

Источник: Sports.Ru

— Какие у вас планы на февраль, когда НХЛ остановится на паузу ради турнира Четырех наций?

— Если честно — пока один план: поехать в Майами. Там все обустроено.

— Будете смотреть матчи?

— Обязательно! Очень интересный турнир, с удовольствием посмотрю. Там будут выступать лучшие из лучших, если брать эти четыре сборные, конечно.

— А думаете об Олимпиаде-2026 в Милане? Это ваш последний шанс завоевать олимпийскую медаль.

— Знаете, я уже не загадываю. Раньше планировал на год вперед. Перед Олимпиадой-2022 нам в НХЛ сказали, что игроки вот-вот поедут в Пекин. Но в последний момент отменили наше участие. Какой смысл что-то загадывать?

Может, помешал ковид или лига не договорилась с МОК об участии. Может быть очень много нюансов. И сейчас просто не знаешь, что случится.

Вот сейчас странная ситуация с турниром Четырех наций. Если собрать всех россиян, кто выступает в НХЛ, и добавить чехов, которые тоже достойны, то мне кажется, турнир получился бы более объемным и интересным. А теперь мы увидим только четыре команды. Это какие-то полуфиналы и финал. Странновато, если честно.

Тем не менее я с удовольствием буду смотреть эти матчи. При этом постараюсь отдохнуть, набраться сил — и будем с «Питтсбургом» бороться за плей-офф, — сказал нападающий «Пингвинс».