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Со счетом 5:0 завершился матч Казахстана на Универсиаде

Женская сборная Казахстана по хоккею провела заключительный матч группового этапа Универсиады в Италии против команды США, передают Vesti.kz.

Источник: icehockey.kz

Казахстанки проиграли со счетом 0:5 (0:0; 0:1; 0:4):

0:1 — Баттлс — 35:25;
0:2 — Браун — 53:02;
0:3 — Баттлс — 54:14;
0:4 — Линдал — 54:56;
0:5 — Баттлс — 59:47.

Ранее в группе B хоккеистки Казахстана уступили Японии (0:10) и Чехии (1:11).

Плей-офф женского турнира начнется со стадии полуфиналов, из каждой группы выйдут по две команды.

Отметим, что соревнования по 11 видам спорта проходят на двух кластерах стадионов, расположенных на территории метрополии города Турин и региона Пьемонт. В них принимают участие более 1400 спортсменов, представляющих 43 национальных студенческих спортивных федераций.