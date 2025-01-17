Ротенберг о Деанджело: «За глаза не буду говорить, не хочу выходить в детали, без ошибок игр в хоккее не бывает. Мы разошлись в теплых отношениях, не исключаем, что он может вернуться

Здесь, наверное, есть какие-то ребята, которые играли с Тони в НХЛ. Есть у нас ребята даже, которые играли с ним вместе еще в юниорских лигах в Канаде. Я не хочу никогда никого за глаза обсуждать. Поэтому когда-то прошу такого же отношения к нам, но понятно, что это жизнь, и всякое бывает.