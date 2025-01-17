Овечкин забил 134-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра — 1 решающая шайба

В активе 39-летнего нападающего стало 134 победные шайбы в лиге (из 874 голов всего).
Рекорд по числу победных голов принадлежит Яромиру Ягру (135 из 766 всего).
Овечкин забил 874-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 20 шайб.
Капитан «Вашингтона» стал автором единственной шайбы в матче с «Оттавой» (1:0 ОТ).
В активе 39-летнего нападающего стало 134 победные шайбы в лиге (из 874 голов всего).
Рекорд по числу победных голов принадлежит Яромиру Ягру (135 из 766 всего).
Овечкин забил 874-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 20 шайб.