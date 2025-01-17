Беттмэн об Овечкине: «Он играет за “Вашингтон”, а не за Россию. НХЛ — открытая, гостеприимная лига. Мы воодушевлены погоней Великой восьмерки за Гретцки, это большое событие для спо

— Россия сейчас не участвует во многих турнирах. Они не участвуют в Олимпийских играх, в МЧМ. Сейчас в нашем спорте происходит по-настоящему крутая вещь: Овечкин близок к тому, чтобы побить один из величайших рекордов. Это все осложняется тем, что он русский?