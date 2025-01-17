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Беттмэн об Овечкине: «Он играет за “Вашингтон”, а не за Россию. НХЛ — открытая, гостеприимная лига. Мы воодушевлены погоней Великой восьмерки за Гретцки, это большое событие для спо

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

— Россия сейчас не участвует во многих турнирах. Они не участвуют в Олимпийских играх, в МЧМ. Сейчас в нашем спорте происходит по-настоящему крутая вещь: Овечкин близок к тому, чтобы побить один из величайших рекордов. Это все осложняется тем, что он русский?

— Нет… Что? То, что он может побить рекорд?

— Да.

— У нас очень открытая лига, гостеприимная. Насколько нам известно, он играет за «Вашингтон Кэпиталс». Он не играет за Россию.

И тот факт, что он может приблизиться к рекорду, побить рекорд, что никто не считал возможным, многое говорит о нем и «Кэпиталс». Вот в чем суть.

Мы воодушевлены погоней Великой восьмерки. Когда останется четыре или пять игр до рекорда, Великий и я, вероятно, начнем следовать за ним.

Освещение погони будет увеличиваться по мере того, как он будет все ближе и ближе. Я думаю, что это большое событие для спорта, не только для хоккея или НХЛ, — сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в подкасте Real Kyper & Bourne на Sportsnet.

Овечкин невероятен: забил из контратаки как в лучшие годы! До Гретцки — 20 шайб.