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Гру о 4:2: «Лучшим периодом “Трактора” был третий — мы были лучше в плане катания и диктовали ход матча. В первые два “Нефтехимик” нас переигрывал»

"Думаю, в первые два периода соперник нас переигрывал, но Мыльников держал нас в игре. С нашей стороны лучшим периодом был третий, мы были лучше в плане катания и диктовали ход матча.

Источник: Sports

Не могу не отметить дебют Рольгизера, он отлично себя проявил. Нам стоит понять, что как команде нам стоит становиться лучше по ходу сезона«, — сказал тренер “Трактора”.