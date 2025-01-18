Не могу не отметить дебют Рольгизера, он отлично себя проявил. Нам стоит понять, что как команде нам стоит становиться лучше по ходу сезона«, — сказал тренер “Трактора”.
Гру о 4:2: «Лучшим периодом “Трактора” был третий — мы были лучше в плане катания и диктовали ход матча. В первые два “Нефтехимик” нас переигрывал»
"Думаю, в первые два периода соперник нас переигрывал, но Мыльников держал нас в игре. С нашей стороны лучшим периодом был третий, мы были лучше в плане катания и диктовали ход матча.