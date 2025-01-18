Кравец о 0:2 со «Спартаком»: «Куньлунь» сражался весь матч. Поломка стекла немного сбила наш настрой"

— Результат не радует, но у нас были моменты. Ребята сражались весь матч. В концовке выносили шайбы из пустых ворот. Старались, но с нулем голов результата быть не может. Поломка стекла немного сбила наш настрой (на 3-й минуте в результате силового приема было повреждено заградительное стекло, сотрудники арены потратили на ремонт около 15 минут — прим.