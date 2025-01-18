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Беттмэн против расширения плей-офф НХЛ: «Это снизит ценность регулярки. Сейчас 2 очка в октябре или ноябре могут стать решающим фактором»

С сезона-2021/22 в НХЛ выступают 32 команды. В плей-офф выходят 16 из них (50%).

В НБА с 2022 года сделан постоянным турнир плей-ин для команд, занявших 7−10-е места в каждой конференции. Таким образом, в кубковых матчах участвуют 20 команд из 30 (66,7%).

"Я думаю, что это [расширение числа участников] снизит ценность плей-офф. Это снизит ценность регулярного чемпионата.

Сейчас наш регулярный чемпионат невероятно значим. Два очка в октябре или ноябре могут стать решающим фактором с точки зрения выхода команды в плей-офф", — сказал Беттмэн.

Отметим, что на данный момент в Восточной конференции 14-ю команду («Рейнджерс») отделяют от зоны плей-офф всего 4 очка.