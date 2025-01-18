Кравчук о 874-м голе Овечкина: «Александр доказал, что дух сильнее материи. Если профессионал так заряжен в 39 лет, ему по силам побить любой рекорд»

Во-вторых, в таком возрасте очень непросто выходить из травм. Овечкин пропустил около пяти недель — и в первых матчах было видно, что ему приходится возвращать осеннюю суперформу. И гол, забитый на возврате, в ситуации «три на три», после отработки в оборону через всю площадку, на фоне усталости — высшей ценности. Только профессионал, учитывая все эти факторы, способен такой гол оценить.