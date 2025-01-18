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Касатонов о погоне Овечкина за Гретцки: «Александр — наша гордость, россиянин, мы все за него болеем. Если рекорд случится, это будет уникальное достижение»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Вы следите за погоней Овечкина за Гретцки? Насколько это важно?

— Конечно, если рекорд случится, это будет уникальное достижение. Мы все в него верим. И уверены, что Александр побьет этот рекорд.

Овечкин сейчас в очень хорошей форме, главное, чтобы он продолжал играть без травм. Это очень важно. Все‑таки Овечкин — наша гордость, россиянин, мы все за него болеем.

— Какой совет можете дать Овечкину?

— Какие ему советы? Он уже их сам может раздавать, Овечкину под 40, — сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.