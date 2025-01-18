Касатонов о погоне Овечкина за Гретцки: «Александр — наша гордость, россиянин, мы все за него болеем. Если рекорд случится, это будет уникальное достижение»

— Вы следите за погоней Овечкина за Гретцки? Насколько это важно?
— Конечно, если рекорд случится, это будет уникальное достижение. Мы все в него верим. И уверены, что Александр побьет этот рекорд.
Овечкин сейчас в очень хорошей форме, главное, чтобы он продолжал играть без травм. Это очень важно. Все‑таки Овечкин — наша гордость, россиянин, мы все за него болеем.
— Какой совет можете дать Овечкину?
— Какие ему советы? Он уже их сам может раздавать, Овечкину под 40, — сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.