Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Горжусь, что есть такой герой нашего времени, как Саша. Когда рекорд будет принадлежать ему, к нему не подберется никто и никогда»

"Я горжусь, что есть такой герой нашего времени, как Саша. Я с ним очень часто общаюсь, самое главное, чтобы Овечкин терпел. Сейчас его миссия — не только стать лучшим за всю историю.
Я уверен, что рекорд состоится, и когда он будет принадлежать Овечкину, к нему не подберется никто и никогда", — заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Фетисов об Овечкине: «В Оттаве девчонки с оскорбительными плакатами были. Чуть ли не до слез его довели. Говорю: “Многие не понимают, что происходит. Разъясняй голами, отношением к стране и президенту”.