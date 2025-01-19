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Кучеров — 2-й игрок «Тампы» с 600+ передачами в регулярках НХЛ. Среди россиян в истории лиги — 6-й

Форвард «Тампы» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (5:1).

Источник: Спортс"

На счету 31-летнего россиянина стало 68 (21+47) очков в 42 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 941 (341+600) балл в 767 играх.

Кучеров — 2-й игрок в истории «Лайтнинг», достигший отметки 600 передач. На днях это сделал капитан команды Виктор Хедман, сейчас у защитника 601 ассист в 1094 матчах.

В списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ Кучеров вышел на 6-е место, обогнав Алексея Ковалева (599 передач в 1316 играх).

В топ-5 входят Евгений Малкин («Питтсбург», 823 в 1189), Александр Овечкин (709 в 1456), Сергей Федоров (696 в 1248), Сергей Зубов (619 в 1068) и Павел Дацюк (604 в 953).