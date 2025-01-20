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Гомоляко об отставке из «Металлурга»: «Не прощу тем, кто Рашникову нашептывал всякое обо мне. Приезжали люди из Челябинска, наговаривали. Даже на суде дают последнее слово, мне сказали: “Собирай вещи&r

— Один хоккейный тренер после обидной отставки произнес: «Не простил. И не прощу никогда». Это и ваш случай. Применительно к «Магнитке»?
Источник: Спортс"

— Я не прощу увольнение тем, кто доносил Виктору Филипповичу (Рашникову, владельцу и президенту клуба — Спортс") искаженную информацию обо мне, нашептывал всякое. Фамилии озвучивать не хочу. Но я в курсе, как все происходило. Приезжали люди из Челябинска, наговаривали… Надеюсь, со временем президент узнает правду и убедится, что моя совесть чиста.

— С Рашниковым прощального разговора не было?

— В том-то и дело! Просто взяли и выгнали. Хотя даже на суде обвиняемому дают последнее слово. А меня Виктор Филиппович почему-то выслушать не захотел. Поверил кому-то… Потом в кабинет зашел Жлоба, директор клуба, и сказал: «Собирай вещи». Все! — сказал бывший спортивный директор «Металлурга».

Сергей Гомоляко: «Мир стал настолько фальшив, что почти все благодарят за ложь и обижаются на правду. Утешает другая мудрость: “У пчел нет времени объяснять мухам, что мед лучше дерьма”.

Гомоляко о «Металлурге»: «Мне за свою работу не стыдно, серьезных ошибок не было. У “Магнитки” сейчас чемпионский состав — во всех смыслах».