Гомоляко об отставке из «Металлурга»: «Не прощу тем, кто Рашникову нашептывал всякое обо мне. Приезжали люди из Челябинска, наговаривали. Даже на суде дают последнее слово, мне сказали: “Собирай вещи&r

— Я не прощу увольнение тем, кто доносил Виктору Филипповичу (Рашникову, владельцу и президенту клуба — Спортс") искаженную информацию обо мне, нашептывал всякое. Фамилии озвучивать не хочу. Но я в курсе, как все происходило. Приезжали люди из Челябинска, наговаривали… Надеюсь, со временем президент узнает правду и убедится, что моя совесть чиста.