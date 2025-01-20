Трамп на митинге на арене «Вашингтона»: «Команда выступает очень хорошо. Овечкин — великий игрок, не так ли?»

"Я хочу поблагодарить владельцев этой арены, они великолепны. Они где-то здесь, в одной из этих прекрасных лож.
Их [хоккейная] команда выступает очень хорошо. Овечкин — великий игрок, не так ли?" — сказал Трамп в ходе выступления.
Капитан «Вашингтона» дважды встречался с политиком во время его первого президентского срока. В марте 2019 года Трамп принял «Кэпиталс», посетивших Белый дом в качестве обладателей Кубка Стэнли-2018.
Позже в том же году Овечкин посетил рождественскую вечеринку в поместье Трампа во Флориде.
«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд и единолично возглавляет общую таблицу НХЛ — 67 очков в 46 играх.