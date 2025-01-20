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Трамп на митинге на арене «Вашингтона»: «Команда выступает очень хорошо. Овечкин — великий игрок, не так ли?»

В воскресенье 47-й президент США, который вступит в должность 20 января, провел митинг перед тысячами своих сторонников на Capital One Arena.

"Я хочу поблагодарить владельцев этой арены, они великолепны. Они где-то здесь, в одной из этих прекрасных лож.

Их [хоккейная] команда выступает очень хорошо. Овечкин — великий игрок, не так ли?" — сказал Трамп в ходе выступления.

Капитан «Вашингтона» дважды встречался с политиком во время его первого президентского срока. В марте 2019 года Трамп принял «Кэпиталс», посетивших Белый дом в качестве обладателей Кубка Стэнли-2018.

Позже в том же году Овечкин посетил рождественскую вечеринку в поместье Трампа во Флориде.

«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд и единолично возглавляет общую таблицу НХЛ — 67 очков в 46 играх.