Овечкин не собирается на инаугурацию Трампа («Матч ТВ»)

«Сейчас Саша находится с “Вашингтоном”, у которого серия выездных матчей. Нам ничего не известно о том, что он покинет расположение команды и вернется в столицу США на инаугурацию Трампа. Таких планов нет», — приводит «Матч ТВ» слова источника, близкого к ситуации.