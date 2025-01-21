Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренин забил победный гол в матче с «Колорадо», став 1-й звездой. У него 4+4 в 42 играх

Форвард «Миннесоты», выступавший ранее за «Эвеланш», признан первой звездой этой игры.

Источник: Спортс"

Россиянин набрал 8-е (4+4) очко в текущем чемпионате НХЛ, прервав 7-матчевую безголевую серию. Всего в сезоне он провел 42 игры.

Сегодня за 10:37 (1:59 — в меньшинстве) у Тренина 2 броска в створ ворот, 3 силовых приема, полезность — «плюс 1».