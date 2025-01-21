Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорофеев набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом» и не забил буллит в серии. У него 20+10 в 47 играх

На 60-й минуте форвард «Вегаса» сравнял счет (4:4), переведя игру в овертайм. В серии буллитов его бросок отбил вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон.

Источник: Sports

Всего в 47 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Дорофеева 30 (20+10) баллов.

Сегодня за 19:02 (2:53 — в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «0».