Казахстан за 6 секунд взял реванш и завершил победой Универсиаду-2025

В матче за пятое место казахстанцы встречались с командой Чехии и одержали победу со счетом 5:2. В составе победителей шайбы забросили Олег Бойко (22-я минута), Бейбарыс Оразов (31-я), Денис Чапоров (44-я) и Семен Симонов, оформивший дубль за шесть секунд (54-я). У чехов отличились Джошуа-Джеймс Маха (27-я) и Йозеф Хасман (33-я).