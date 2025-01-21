«Ванкувер» мог обменять Миллера в «Рейнджерс» на Хитила, Райана Линдгрена и выбор в 1-м раунде драфта. Стороны не договорились о защите пика (The Athletic)

По данным The Athletic, «Кэнакс» получили бы в сделке форварда Филиппа Хитила, защитника Райана Линдгрена и драфт-пики, в том числе выбор в 1-м раунде.
Утверждается, что камнем преткновения в переговорах стали параметры защиты пика 1-го раунда для «Рейнджерс» (например, клубы могли договориться, что если выбор окажется в топ-10, то останется у нью-йоркцев, а к канадскому клубу перейдет пик следующего года).
Контракт 31-летнего Миллера со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 8 млн долларов действует до конца июня 2030 года.