«Ванкувер» мог обменять Миллера в «Рейнджерс» на Хитила, Райана Линдгрена и выбор в 1-м раунде драфта. Стороны не договорились о защите пика (The Athletic)

Утверждается, что камнем преткновения в переговорах стали параметры защиты пика 1-го раунда для «Рейнджерс» (например, клубы могли договориться, что если выбор окажется в топ-10, то останется у нью-йоркцев, а к канадскому клубу перейдет пик следующего года).