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Джордан Стаал забил «Чикаго», набрав 700-е очко в регулярках НХЛ в своем 1300-м матче

Капитан «Каролины» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (4:3 ОТ).

На счету 36-летнего канадца стало 25 (10+15) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+12».

За карьеру в рамках регулярок — 700 (295+405) баллов в 1300 играх за «Питтсбург» и «Харрикейнс».

Стаал стал первым представителем драфта НХЛ-2006 (где был выбран «Пингвинс» под общим 2-м номером), сыгравшим 1300 матчей (Фил Кессел — 1286, Клод Жиру из «Оттавы» — 1228).

Отметки 700 очков ранее достигли 5 игроков (Жиру — 1096, Никлас Бэкстрем — 1033, Кессел — 992, Брэд Маршанд из «Бостона» — 966, Джонатан Тэйвс — 883).