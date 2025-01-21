Джордан Стаал забил «Чикаго», набрав 700-е очко в регулярках НХЛ в своем 1300-м матче

На счету 36-летнего канадца стало 25 (10+15) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+12».
За карьеру в рамках регулярок — 700 (295+405) баллов в 1300 играх за «Питтсбург» и «Харрикейнс».
Стаал стал первым представителем драфта НХЛ-2006 (где был выбран «Пингвинс» под общим 2-м номером), сыгравшим 1300 матчей (Фил Кессел — 1286, Клод Жиру из «Оттавы» — 1228).
Отметки 700 очков ранее достигли 5 игроков (Жиру — 1096, Никлас Бэкстрем — 1033, Кессел — 992, Брэд Маршанд из «Бостона» — 966, Джонатан Тэйвс — 883).