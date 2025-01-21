Кросби — 11-й игрок в истории НХЛ с 18 или более сезонами с 50+ очками. Рекорд у Хоу и Фрэнсиса (по 22), у Гретцки — 19, у Овечкина — 18

Также по 18 сезонов с 50+ очками в лиге провели Александр Овечкин («Вашингтон», в текущем сезоне — 33 балла в 30 играх), Норм Улльман, Стэн Микита и Джо Сакик. В текущем сезоне в клуб может вступить Анже Копитар («Лос-Анджелес», 17 сезонов, в этой регулярке — 43 в 44).