Давыдов о Ливо: «Канадский Овечкин практически. Его феномен — в плюс Козлову, но это и сигнал об уровне КХЛ. До нашей лиги он и в АХЛ не блистал»

— Виктора знаю очень давно, привозил его еще подростком из Тольятти в «Динамо». Умнейший центрфорвард вырос во вдумчивого специалиста, который в отличие от многих других тренеров не любит махать шашкой и старается находить общий язык с каждым. Его прогресс для меня не сюрприз, а закономерность — как и путевка на Матч звезд. Феномен Ливо — однозначно в плюс тренеру Козлову. Но это и сигнал об уровне КХЛ.