«Овечкин весьма хорош». Трамп вновь похвалил капитана «Вашингтона» — в речи на параде на арене «Кэпиталс» после инаугурации

"У вас здесь нет свободных мест. Я хочу поблагодарить владельцев этой арены, они великолепны.
Мы должны поддерживать их команды, потому что они так хорошо к нам относились. У хоккейной команды все замечательно. Овечкин… Овечкин весьма хорош, не так ли?" — сказал Трамп.
В воскресенье политик похвалил Овечкина, выступая на митинге перед своими сторонниками перед инаугурацией. Он тоже проходил на Capital One Arena.
Капитан «Вашингтона» дважды встречался с Трампом во время его первого президентского срока.
В марте 2019 года лидер США принял «Кэпиталс», посетивших Белый дом в качестве обладателей Кубка Стэнли-2018. Позже в том же году Овечкин побывал на рождественской вечеринке в поместье Трампа во Флориде.
Трамп на митинге на арене «Вашингтона»: «Овечкин — великий игрок, не так ли? Команда выступает очень хорошо».