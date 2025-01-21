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«Овечкин весьма хорош». Трамп вновь похвалил капитана «Вашингтона» — в речи на параде на арене «Кэпиталс» после инаугурации

47-й президент США, вступивший в должность 20 января, упомянул российского хоккеиста в своем выступлении параде, состоявшемся после церемонии инаугурации на домашней арене «Кэпиталс».

"У вас здесь нет свободных мест. Я хочу поблагодарить владельцев этой арены, они великолепны.

Мы должны поддерживать их команды, потому что они так хорошо к нам относились. У хоккейной команды все замечательно. Овечкин… Овечкин весьма хорош, не так ли?" — сказал Трамп.

В воскресенье политик похвалил Овечкина, выступая на митинге перед своими сторонниками перед инаугурацией. Он тоже проходил на Capital One Arena.

Капитан «Вашингтона» дважды встречался с Трампом во время его первого президентского срока.

В марте 2019 года лидер США принял «Кэпиталс», посетивших Белый дом в качестве обладателей Кубка Стэнли-2018. Позже в том же году Овечкин побывал на рождественской вечеринке в поместье Трампа во Флориде.

Трамп на митинге на арене «Вашингтона»: «Овечкин — великий игрок, не так ли? Команда выступает очень хорошо».