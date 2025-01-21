Боумэн об Овечкине: «Настоящий снайпер, от природы. Он приближается к Гретцки быстрее ожидаемого — рекорд произойдет в октябре-ноябре 2025-го»

Но Овечкин так же физически силен, как прежде, и его щелчок не утратил в силе. Он как был, так и остается одним из лучших в лиге по броскам в одно касание, и главное, — чтобы ему отдавали те же диагональные передачи, которые «кормили» его всю карьеру.