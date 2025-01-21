Назаров о словах Трампа про Овечкина: «Все убедились, что хоккей — спорт номер один в мире. Шоу в США закончилось, но суровые будни остались — недруги не дремлют. Победа будет за нами»

"Думаю, что теперь, после вчерашних событий, все убедились: хоккей однозначно является спортом номер один в мире. К этой игре приковано внимание миллионов людей по всей планете, прогресс очевиден.
В этой связи нам нужно продолжать развивать КХЛ, стараться избегать грязи, судейских скандалов, ходить на трибуны семьями. Конкуренция в лиге возрастает, матчи с каждым годом становятся только интереснее.
Вчерашнее североамериканское шоу закончилось, но суровые будни остались, мы продолжаем жить в непростое время, а наши недруги не дремлют. Главное — продолжать идти своим путем, плечом к плечу, всем вместе преодолевать все трудности.
У нас свой путь и своя дорога, которые мы обязательно преодолеем. Победа будет за нами", — сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Андрей Назаров: «Овечкину по силам сделать будущий рекорд недосягаемым на ближайшие 100 лет. Недоброжелатели перепробовали уже все, но знаем, чем это закончится — с их стороны последует обман».