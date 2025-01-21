Андрей Коваленко о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Приятно, что русских звезд ценят и любят. Нам это только в плюс»

В воскресенье политик похвалил Овечкина, выступая на митинге перед своими сторонниками перед инаугурацией. Он тоже проходил на Capital One Arena.
"Приятно, что наших русских звезд ценят и любят. Тем более они лично знакомы, президент США принимал его в Белом доме с Кубком Стэнли в свой первый срок.
Молодец Трамп, что не забывает Александра и его вклад в развитие НХЛ и всего мирового хоккея. Нам это только в плюс", — сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
Назаров о словах Трампа про Овечкина: «Все убедились, что хоккей — спорт номер один в мире. Шоу в США закончилось, но суровые будни остались — недруги не дремлют. Победа будет за нами».