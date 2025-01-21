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Лемэр о лучших игроках НХЛ: «Овечкин феноменален. Все думали, что он стареет и замедляется, но ему что-то вкололи и он полетел. Макдэвид впереди всех, есть Кросби и Бедард»

39-летний форвард «Вашингтона» набрал 33 (21+12) очка в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

— Кто, по вашему мнению, является лучшим хоккеистом в НХЛ?

— Коннор Макдэвид, возможно, впереди.

Александр Овечкин, даже в своем возрасте, феноменален. У него был тяжелый прошлый сезон, и все думали, даже я сам, что он стареет и замедляется. Но ему что-то вкололи, и он полетел.

Есть Сидни Кросби, а еще эти дети — Джек Хьюз в «Нью-Джерси», Коннор Бедард в «Чикаго».

Много молодых ребят, которые приходят в команду, уже обладая хорошими навыками и природным талантом, — сказал 11-кратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока, тренера и функционера Жак Лемэр.

Боумэн об Овечкине: «Настоящий снайпер, от природы. Он приближается к Гретцки быстрее ожидаемого — рекорд произойдет в октябре-ноябре 2025-го».