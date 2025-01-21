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Роднина о словах Трампа об Овечкине: «Александр — главный любимец болельщиков в США, и все знают, что он русский. Вся Америка следит, как он бьет рекорд Гретцки»

47-й президент США дважды упомянул российского хоккеиста в своих недавних выступлениях: на митинге перед инаугурацией и на параде после нее.

Источник: Спортс"

"Не стоит связывать упоминания Овечкина Трампом с каким-то политическим ходом президента США. Это все происходит естественным образом, потому что сейчас вся Америка следит за тем, как Овечкин бьет рекорд Гретцки.

Сейчас Овечкин — главный любимец американских болельщиков, на матчах «Вашингтона» весь стадион сидит в футболках с его фамилией.

Если раньше любимцем публики был канадец Гретцки, то сейчас это наш Овечкин. И все знают, что он русский", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Назаров о словах Трампа про Овечкина: «Все убедились, что хоккей — спорт номер один в мире. Шоу в США закончилось, но суровые будни остались — недруги не дремлют. Победа будет за нами».

«Великий игрок, не так ли?» Трамп обожает Овечкина: принимал в резиденции, дарил его джерси Путину.