Роднина о словах Трампа об Овечкине: «Александр — главный любимец болельщиков в США, и все знают, что он русский. Вся Америка следит, как он бьет рекорд Гретцки»

"Не стоит связывать упоминания Овечкина Трампом с каким-то политическим ходом президента США. Это все происходит естественным образом, потому что сейчас вся Америка следит за тем, как Овечкин бьет рекорд Гретцки.
Сейчас Овечкин — главный любимец американских болельщиков, на матчах «Вашингтона» весь стадион сидит в футболках с его фамилией.
Если раньше любимцем публики был канадец Гретцки, то сейчас это наш Овечкин. И все знают, что он русский", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
Назаров о словах Трампа про Овечкина: «Все убедились, что хоккей — спорт номер один в мире. Шоу в США закончилось, но суровые будни остались — недруги не дремлют. Победа будет за нами».
«Великий игрок, не так ли?» Трамп обожает Овечкина: принимал в резиденции, дарил его джерси Путину.