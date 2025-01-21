Депутат Свищев: «Слова Трампа про Овечкина можно воспринимать как некий сигнал России. То, что он имеет свое мнение, и его позиция направлена на сближение»

"Трамп похвалил Овечкина, признав его отличным игроком, понимая при этом, что он россиянин. Я думаю, что надо обратить внимание на два момента. Ведь Трампу готовили эту речь и с какой стати он на одном из самых главных событий в своей жизни вдруг вспомнил про Овечкина?