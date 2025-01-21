Депутат Свищев: «Слова Трампа про Овечкина можно воспринимать как некий сигнал России. То, что он имеет свое мнение, и его позиция направлена на сближение»

"Трамп похвалил Овечкина, признав его отличным игроком, понимая при этом, что он россиянин. Я думаю, что надо обратить внимание на два момента. Ведь Трампу готовили эту речь и с какой стати он на одном из самых главных событий в своей жизни вдруг вспомнил про Овечкина?
Но он ведь выступал на арене «Вашингтона» в столице США, а Овечкин сейчас, наверное, один из самых популярных людей и спортсменов в этом городе.
И слова Трампа были реверансами по отношению к жителям Вашингтона и болельщикам команды. Ведь их вообще не волнует, какую страну представляет Овечкин, они любят Александра и считают его своим. Возлагают на него большие надежды и для них важно, чтобы он как можно быстрее догнал и обогнал Гретцки.
Весь Вашингтон сейчас гудит по поводу Ови. В этом плане нам есть чем гордиться. И Трамп же понимал, что Александр является гражданином России. Он не мог этого пропустить.
Слова про Овечкина также можно воспринимать как некий сигнал России и нам. То, что Трамп независимо ни от чего имеет свое мнение и его позиция направлена на сближение. По крайней мере, мы на это надеемся.
Его слова, как мне кажется, нацелены на то, чтобы показать — самостоятельная политика Дональда Трампа, если она совпадет с позицией российской стороны, может привести к путям и перспективам восстановления добрых и партнерских отношений", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Овечкин весьма хорош». Трамп вновь похвалил капитана «Вашингтона» — в речи на параде на арене «Кэпиталс» после инаугурации.